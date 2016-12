Pau | Commerce - Et si la Fnac suivait H&M dans la nouvelle galerie Carrefour Lescar

Mauvaise nouvelle pour les commerçants du centre-ville de Pau. La Fnac pourrait emboîter le pas à H&M et quitter le centre-ville pour la galerie commerciale de Carrefour à Lescar en cours de rénovation. Une question de jours.

La Fnac pourrait suivre H&M dans la nouvelle galerie de Carrefour à Lescar. On vous l'a déjà annoncé sur France Bleu Béarn. H&M est sur le point de déménager pour s'installer dans l'extension de la galerie commerciale. La signature est imminente. La date butoire fixée serait le 31 décembre. Mais les promoteurs espèrent aussi faire venir une grande enseigne de biens culturels. Car ils ont besoin d'une deuxième locomotive pour attirer des clients. Et quand on dit bien culturel, on pense forcément à la Fnac.

Cultura s'agrandit à Quartier Libre

Depuis son installation palais des Pyrénées, la Fnac ne gagne pas d'argent même si les derniers résultats sont un peu plus encourageants. A l'instar d'H&M, la Fnac recherche donc des clients et les flux qu'attire une galerie commerciale sont forcément alléchants. Quid de Cultura ? L'hypothèse est beaucoup moins plausible car l'enseigne est déjà présente dans la galerie voisine de Quartier libre, à quelques dizaines de mètres de là, et prévoit même de s'agrandir sur le magasin de jouets voisin.

C'est potentiellement l'extension de trop !" — Alexandre Zimmermann, président de Pau Commerces

Pas forcément de déménagement

On reparle donc de la Fnac, ce serpent de mer surtout depuis le projet Oxylane. Après, la Fnac peut aussi ouvrir un magasin dans la nouvelle galerie de Carrefour à Lescar une fois rénovée sans forcément quitter le palais des Pyrénées. H&M ne l'exclut pas non plus d'ailleurs ce qui serait un bon compromis. Ce serait surtout un moindre mal pour le commerce en centre-ville déjà en difficulté. Pour rappel, les travaux d’extension de la galerie Carrefour sont en cours. Ouverture espérée fin de l'année prochaine.

