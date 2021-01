Pau : Déjà 823 kilos d'objets récoltés pour l'opération "Le Père Noël fait de la récup"

Le 8 décembre dernier, l'Agglomération de Pau lançait "Le Père Noël fait de la récup", une opération de collecte de jouets et de produits culturels. Le premier bilan est positif : près de 823 kilos d'objets ont été récoltés. Et ce n'est pas fini !

L'opération n'est pas terminée, mais l'Agglomération de Pau tire déjà un premier bilan de son opération "Le Père Noël fait de la récup". Un mois après sa mise en place, ce sont 539 kilos de jouets et 284 kilos de livres qui ont été récoltés, soit 823 kilos d'objets au total. L'initiative avait démarré le 8 décembre dernier en partenariat avec la Croix Rouge Insertion Béarn solidarité, Emmaüs Pau-Lescar et Le Relais. L'objectif : collecter des jouets et des produits culturels en bon état pour une remise en vente à prix modique. La date de fin de l'initiative a été fixée au 17 janvier prochain.

Des dons revendus à bas-prix ou recyclés

Une fois collectés, les objets sont triés. Ceux qui sont en bon état sont donnés ou vendus à moindre coût dans la boutique Shop solidaire de Béarn Solidarité Croix rouge insertion ou au sein du bric-à-brac d’Emmaüs. Les dons incomplets ou abîmés partent en direction du recyclage. Au 4 janvier, 60 % des dons ont été donnés ou vendus, les 40 % restants ont été emmené au recyclage.

C'est Thierry Gallerand qui est en charge du projet pour l'Agglo. D'après lui, en plus de la solidarité, cette opération s'inscrit dans une vraie démarche écologique : "La proposition qui est faite là, c'est de réfléchir à l'utilité des objets et à la vie qu'ils peuvent avoir. Il y a un certain nombre d'objets qui peuvent être jetés alors qu'ils sont en très bon état. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une vraie sensibilisation au gaspillage qu'on peut avoir dans notre société et je crois que les habitants sont prêts à pouvoir donner et à acheter aussi peut-être des objets d'occasion", explique-t-il.

Sept points de collectes

L'opération se poursuit jusqu'au 17 janvier. Il est encore temps de déposer des objets. Pour ce faire, sept points de dépôts sont ouverts sur l’Agglomération :

Les déchetteries de Pau, Bizanos, Lescar

La déchetterie-recyclerie d’Emmaüs Pau-Lescar

La Maison du citoyen d'Ousse des Bois (Pôle des 4 Coins du Monde, 8 rue Parc-en-ciel à Ousse des Bois) ;

(Pôle des 4 Coins du Monde, 8 rue Parc-en-ciel à Ousse des Bois) ; La Maison du citoyen de Saragosse (Bâtiment Anglas, 2 rue du 8 mai 1945 à Saragosse) ;

(Bâtiment Anglas, 2 rue du 8 mai 1945 à Saragosse) ; Service de l’Etat civil de la Ville de Pau (4 rue Henri IV à Pau).

Pour toute question, contactez la Direction Développement durable et déchets au 05 59 14 64 30 ou par mail à collecte@agglo-pau.fr.