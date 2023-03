Pau : des manifestants sous la pluie pour le 7e jour de mobilisation contre la réforme des retraites

C'est sous un ciel gris et pluvieux que les manifestants se sont rassemblés à Pau ce samedi matin. Le point de départ de la manifestation était de nouveau organisé sur la place de Verdun. Des Béarnais, un peu moins nombreux que le mardi 7 mars, ont fait le déplacement pour dénoncer le projet de réforme des retraites portée par le gouvernement, malgré la pluie. À Tarbes, les participants se sont réunis dès 10h. Ils étaient 2500 selon la police, et 6000 selon les syndicats. La veille, le gouvernement avait dégainé l'arme constitutionnelle du vote unique .

Les manifestants béarnais réunis à Pau avant le départ du cortège contre la réforme des retraites © Radio France - Fanny Narvarte

Durcir le mouvement

Dans le cortège, lassitude et colère se mêlent. "On ne nous écoute pas du tout. Il va falloir durcir le mouvement, quitte à faire des blocages", estime André. Ce technicien de 58 ans est désemparé. Il partirai à 67 ans alors qu'il est amené à faire beaucoup de déplacements, et à travailler sur des chantiers. Pour lui la mobilisation doit monter d'un cran.

Un point de vue partagé par Pascal, instituteur dans une école près de Pau. "Je ne suis pas pour la violence, mais là, on sent que la colère monte et c'est peut-être le seul moyen d'être écouté".

Trafic perturbé dans les gares et les aéroports

Depuis le mardi 7 mars, certains vols ont été annulés à l'aéroport de Pau. Le plus souvent, il s'agit des avions en provenance ou à destination de Paris. C'est encore le cas ce samedi 11 mars. Conséquence du mouvement de grève des contrôleurs aériens. La SNCF annonçait un trafic "très perturbé" ce week-end sans donner de prévisions plus précises.