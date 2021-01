Pau : encore du changement pour le centre Bosquet et les Galeries Lafayette

Encore du nouveau au centre-ville de Pau. La ville va racheter le bâtiment historique des Galeries Lafayette, place Clemenceau, pour ensuite le relouer à l'enseigne et attirer également d’autres enseignes commerciales. Le maire de Pau, François Bayrou, a également annoncé que le centre Bosquet allait changer de propriétaire.

Les Galeries Lafayette vont revenir dans leur bâtiment historique place Clemenceau

Les Galeries Lafayette avaient dû quitter leur bâtiment historique place Clemenceau suite à un incendie qui avait sérieusement endommagé les lieux, il y a près de 5 ans, en avril 2016. Les Galeries avaient annoncé leur volonté de reconstruire pour revenir dans le bâtiment. Mais les travaux sont toujours à l'arrêt et avec la crise l'enseigne est en difficulté. La mairie de Pau a annoncé, ce vendredi, par la voix de son maire François Bayrou que le bâtiment allait être racheté par la ville. Une partie des locaux sera relouée aux Galeries et à d'autres enseignes pour en faire "un centre commercial attractif en cœur de ville". François Bayrou espère un retour des Galeries place Clemenceau pour 2024.

Le centre Bosquet transformé en un lieux axé sur les loisirs

Autre annonce concernant le centre-ville de Pau : Essor, un groupe palois spécialisé dans l’immobilier d’entreprises va racheter le centre commercial Bosquet et le transformer en un lieu axé sur les loisirs en intérieur. Le patron d'Essor, David Pouyanne, veut accueillir "un bowling, un parc pour enfant, des loisirs de réalité virtuelle pour attirer les élèves des collèges et lycées avoisinants." Il devrait également y avoir des services, mais aussi quelques commerces. Ce deuxième projet devrait être prêt dans cinq ans, soit en 2026.

Comment améliorer l'attractivité du centre-ville et des commerces de proximité ?

