Pau | L'agrandissement des Sept-cantons fait peur aux petites pharmacies

La réouverture après agrandissement de la pharmacie des Sept-cantons dans le centre de Pau fait peur à la soixantaine d'officines installée aujourd'hui sur l'agglomération paloise. D'autant que d'autres mastodontes vont bientôt ouvrir.

Les petites pharmacies paloises sont inquiètes. La pharmacie des Sept-cantons, à l'angle des rue Carnot et Montpensier, rouvre ce lundi après des travaux d'agrandissement ces derniers jours. La pharmacie s'étend désormais sur 300/350 m2 et deux étages, avec un escalator pour accéder au premier. Une concurrence qui fait peur à la soixantaine d'officines recensée aujourd'hui à Pau.

Quatre fermetures récentes en centre-ville

Pas moins de quatre pharmacies ont fermé ces dernières années en centre-ville. Et Olivier Dupont, patron de la pharmacie du palais des Pyrénées et secrétaire départemental du FSPF, prédit que d'autres fermetures vont suivre avec l'agrandissement des Sept-cantons. Car l'ex-pharmacie du groupement Lafayette aujourd'hui Pharmabest "pratique des prix cassés, parfois à la limite des règles". Sept plaintes ont été déposées devant le conseil de l'ordre des pharmaciens.

Pour Olivier Dupont, "c'est la chronique d'une mort annoncée !"

"Donner le meilleur à nos clients"

Le patron des Sept-cantons lui, David Perri, répond vouloir "donner le meilleur à ses clients, en difficulté avec les déremboursements continus des médicaments, tout en restant en centreville". Et ça marche. A tel point que les Sept-cantons seraient à vendre. Car la concurrence est présente. Une nouvelle pharmacie Lafayette s'est implantée au nord de Pau, avenue Jean Mermoz. Et d'autres s’apprêtent à ouvrir à Bordes le mois prochain, et à Morlaàs d'ici la fin de l'année.

