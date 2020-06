Pau : la CFDT dénonce des gardes de plus de 20 heures et des soignants réquisitionnés à Marzet et Navarre

Le mécontentement se fait plus fort au sein du personnel des polycliniques paloises de Navarre et Marzet. La grève entamée ce mardi est prolongée, d'autant que selon la CFDT, qui assure avoir déposé un préavis d'action il y a une semaine, le défaut de préparation de la direction a entraîné de graves dysfonctionnements : des soignants se sont retrouvés à effectuer des gardes de plus de 20 heures, d'autres ont été réquisitionnés en pleine nuit pour prendre le relais.

Sophie Barbin, déléguée CFDT à la polyclinique de Marzet : "Le sentiment de s'excuser d'être infirmière, c'est très grave"

Une plainte pourrait être déposée

Suite à ces dysfonctionnements, une plainte pourrait être déposée pour mise en danger de la vie d'autrui, la direction des polycliniques n'a pour l'heure pas donné suite à nos sollicitations. Ces problèmes s'ajoutent à une liste de revendications déjà connues : "Une revalorisation de nos salaires qui sont bien inférieurs à ceux de l'hôpital, ça peut aller en fin de carrière jusqu'à 300 euros nets par mois pour une infirmière, reprécise Sophie Barbin. On veut que notre convention nationale soit donc revue, ensuite on demande une réorganisation des services à la polyclinique de Navarre, en souffrance depuis le regroupement, et enfin la prime Covid de 1.500 euros qui pourrait permettre de compenser nos salaires de misère, l'épuisement dont on parle depuis le regroupement, et le fait aussi qu'on a eu à prendre en charge des patients Covid post-réanimation".

Ce mercredi après-midi, une délégation de la CFDT Santé sociaux 64 a été reçue pendant plus d'une heure en mairie à Pau. Les discussions ont porté sur la situation des polycliniques paloises, mais pas seulement. "On veut bien faire comprendre aux élus que l'après Covid, c'est maintenant, et on veut savoir comment il va être construit, explique Alain Maremmani, le secrétaire départemental de la branche. Il faut revenir autour de la table, revoir les salaires parce qu'il faut bien se rendre compte que certains personnels ne touchent même pas le SMIC tout en travaillant trois week-ends par mois". Le centre hospitalier de Pau est aussi touché, explique le syndicaliste : "Le dialogue social est en souffrance, cela fait près d'un an que nous n'avons plus de médecine du travail, les agents sont dans des situations gelées. On a été écoutés, mais on aimerait surtout que nos revendications soient enfin prises en considération, et tout le système de santé est à revoir".