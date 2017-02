Pau : la prison sera construite à côté de son restaurant

C'est donc Pau et non Artix qui accueillera la future maison d'arrêt. Le ministère de la Justice a fini par trancher et l'a annoncé ce jeudi. La prison sera construite au nord-est de Pau, à côté du restaurant de Jean-Claude Serrano. Il évoque une "belle surprise".

Jean-Claude Serrano est le patron de "Les Sambas", un restaurant de 150 places situé sur le chemin de la Lande, entre la rocade et l'avenue Alfred Nobel. C'est là que doit être construite dans les prochaines années la future prison de 500 places.

Cela peut être un marché potentiel qui peut entraîner une ou deux embauches" - Jean-Claude Serrano

Le suspens était entier jusqu'au dernier moment. Le ministère de la Justice a finalement retenu le site palois aux dépens de celui d'Artix. "Une bonne nouvelle" pour Jean-Claude Serrano. "Je l'ai appris par hasard à la télévision. J'étais un peu surpris de voir que ce coin là avait été choisi. Mais je pense que c'est une très bonne chose. Cela peut être un marché potentiel. Rien qu'avec le chantier...", explique-t-il.

Aujourd'hui, trois salariés travaillent dans le restaurant "Les Sambas". L'arrivée de la prison pourrait provoquer un regain d'activité selon le restaurateur. "Cela pourrait entraîner une ou deux embauches", assure-t-il. Entre les ouvriers du chantier, les futurs salariés de la prison, les visiteurs des détenus, Jean-Claude Serrano s'attend à voir sa clientèle augmenter. "Et quand les détenus sortiront, ils auront leur petit cognac offert par la direction", s'amuse-t-il.

La surprise d'un riverain

Outre le restaurant, trois maisons sont situées le long de ce terrain qui accueillera la maison d'arrêt. Parmi-elles, celle de Guy. Il n'était même pas au courant du choix du ministère de la Justice.

Le terrain où doit être construite la prison. © Radio France - France Bleu Béarn

"Je m'étais toujours dit que ce terrain là deviendrait un jour constructible. Après, entre faire des pavillons et une prison, ce n'est pas la même chose", juge-t-il. "De toute façon, j'avais prévu de déménager, pour me rapprocher de Dax. C'est sûr que ce chantier ne sera pas un très bon argument de vente", explique-t-il, avec flegme.