Pau : le groupe Total a inauguré son super calculateur Pangea III

C'est le plus puissant supercalculateur d'entreprise privée dans le monde. Et il est implanté, chez nous, à Pau, au centre Jean Féger.

Pau, France

Le groupe Total a inauguré ce vendredi son super calculateur Pangea III. Depuis Pangea II en 2016, la technologie a encore fait un bond en avant. La machine va sept fois plus vite, et elle consomme trois fois moins, selon Total. La taille de la machine a aussi été réduite.

L'équivalent de 170.000 ordinateurs

A l’intérieur de ce bâtiment, le jeu de lumières choisi, futuriste, nous emmène dans un décor digne d'un film de sciences fiction. Derrière la vitre, c'est une sorte de salle des machines, comme si on avait empilé un nombre très important d'ordinateurs, les uns à coté des autres. La puissance de Pangea III est d'ailleurs équivalente à 170 000 ordinateurs. L'enjeu est stratégique. Pangea III doit servir à l'entreprise à trouver et gérer de nouveaux gisements de pétrole et de gaz dans le monde. Pour définir ces cartes du sous-sol, il faut de la puissance.

A RÉÉCOUTER : l'interview de Thierry Renard, représentant Groupe Territorial de Total dans le Sud-Ouest

Un sacré investissement mais Total n'a pas communiqué sur le prix de ce super ordinateur... le montant est de plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais la vitesse d’exécution de la machine fait gagner du temps, beaucoup de temps.

"Il y a eu un saut technologique, par rapport à Pangea II" précise André Bidegaray, responsable développement chez Total pour ce secteur des calculs haute performance. Copier