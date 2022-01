Pau : le trafic des bus perturbé ce jeudi en raison d'un mouvement de grève

Il va falloir prendre son mal en patiente. Le trafic des bus sur l'agglomération paloise sera perturbé ce jeudi 27 janvier. Un appel à la grève national a été lancé, notamment pour de meilleures conditions de travail.

Mise en place d'un service minimum

Conséquence, la plupart des lignes du réseau seront perturbées. Idelis précise qu'un service minimum sera assuré. Cela concerne les lignes F, T1 à T4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 14. En revanche, les services Libertis, Flexilis et Coxitis seront assurés normalement, tout comme les lignes de soirée A, B, C, D et E et les lignes 10, 15, 16.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le détail des perturbations et les horaires sont à retrouver : ici.