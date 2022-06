Face à une augmentation des cas positifs au Covid-19 et des cas contacts, Idelis, le réseau de transport palois, a décidé de modifier les horaires de ses bus à partir du lundi 27 juin et jusqu'au vendredi 1er juillet, pendant une semaine.

Pau : les horaires des bus modifiées pendant une semaine à cause du Covid-19

Attention si vous devez prendre les transports en commun palois la semaine prochaine, du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet, car les horaires de bus seront modifiées.

La faute au Covid-19 et à une recrudescence de cas positifs et de cas contacts qui touche ces derniers jours le réseau Idelis. "Nous avons actuellement cinq cas côté conducteurs et nous anticipons une quinzaine de cas la semaine prochaine", précise Jean-Bernard Feltmann, directeur général d'Idelis.

Du lundi au vendredi, les horaires des bus suivants seront modifiés : F, T1 à T4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Les horaires des autres lignes restent inchangées.