Pau, France

Ce jeudi matin à Pau, 1500 personnes ont manifesté dans les rues pour défendre les retraites et protester contre les mesures gouvernementales en la matière. Un peu plus tard dans l'après midi, le personnel des EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) s'est rassemblé pour demander plus de moyens. Environ 200 personnes ont répondu à cet appel. Et parmi elles, des retraités, restées à Pau pour participer à ces deux actions. C'est le cas de Jean Paul et Michel. Pour eux, il était logique de faire les deux manifestations.

Quand j'entends les actifs qui sont en grève aujourd'hui, quand je vois dans ma famille des gens qui y sont passés, ça me fait peur d'y aller un jour ou l'autre. Nous n'aurons pas la possibilité de finir nos vies dans des conditions décentes—Jean Paul et Michel, retraités à la manif des EHPAD

Jean-Paul et Michel ont fait les deux manifs ce jeudi à Pau Copier

Le personnel de l'EHPAD de la fondation Pommé à Oloron © Radio France - Daniel Corsand

"Nous rentrons souvent à la maison avec des marques de coups"

Parmi les EHPAD représentés devant les grilles de la préfecture à Pau, une douzaine de soignants de la maison de retraite de la fondation Pommé à Oloron. Sous la banderole de la CGT, avec le même tee-shirt rouge sur les épaules. C'est un EHPAD associatif qui accueille 64 résidents. Ils sont une soixantaine à y travailler. Jean-Claude est aide soignant. Il raconte ce qu'est devenu son quotidien professionnel.

On ne regarde pas les résidents qui nous agressent comme des agresseurs. Ce sont des gens généralement malades. Nous n'avons pas les moyens de les canaliser parce que nous ne sommes pas assez nombreux. C'est le métier qui est le plus porteur d'accidents du travail, devant le bâtiment. Nous sommes là pour la dignité de nos résidents que nous aimons, et pour la notre—Jean-Claude, aide soignant