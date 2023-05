Pau : mobilisation au centre hospitalier des Pyrénées contre la fermeture de l'accueil des urgences de nuit

Pour protester contre la fermeture en ce moment, et pour une durée indéterminée, de l'accueil des urgences de nuit au centre hospitalier des Pyrénées (CHP) de Pau, l'hôpital psychiatrique, une trentaine de personnels et de représentants syndicaux se sont retrouvés ce jeudi midi devant l'établissement. Si la mesure est malheureusement devenue assez courante pour l'hôpital de Pau, c'est une première pour le CHP, pour faire face à "une période particulièrement délicate" de manque de médecins avait justifié l'ARS Nouvelle-Aquitaine au moment d'annoncer la mesure, à la fin du mois d'avril. Une banderole "patients en danger" a été déployée par les manifestants qui, plus globalement, dénoncent la fermeture d'une quarantaine de lits et les conditions de plus en plus difficiles dans lesquelles ils doivent travailler.

En cas de besoin, les patients doivent appeler SOS Amitié ou SOS Suicide la nuit avant de se présenter aux urgences du CHP.