Pau : toujours pas de solution pour la mercerie de la rue Bernadotte

Pau, France

Tous les jours, Julie Rodriguez doit payer les charges de sa mercerie de la rue Bernadotte, à Pau. Mais impossible d'exercer son activité : tous ses stocks, toutes ses machines sont coincées dans son ancien local maintenant inaccessible. "Le temps passe et ça devient très difficile pour moi. Je ne sais pas moi-même comment j'arrive à me battre", concède la mercière.

Depuis mai 2018, la mercerie Mua, installée au 23 rue Bernadotte à Pau, est fermée après un dégât des eaux. Et Julie Rodriguez doit se battre pour garder son entreprise à flot. Elle a 30 ans et elle a ouvert Mua, une mercerie, salon de thé, boutique de créateurs en 2014. Un commerce qui tournait bien avant que le toit ne s'effondre suite à un énième dégât des eaux.

"Je me sens très seule face à ça"

Deux mois après, la ville a pris un arrêté de péril imminent. Elle estime avoir perdu plus de 30.000€ de stock et de machines. Et depuis c'est un enchaînement de galères. "Très sincèrement je ne savais pas à qui m'adresser quand tout ça m'est arrivé. J'ai tapé un petit peu à toutes les portes. Il y en a qui sont très difficiles à trouver. D'autres qui restent fermés. Certains m'ont reçu mais il n'y a pas de solution concrète parce qu'ils ne peuvent pas ou parce que la situation est particulièrement difficile."

Avec un RSA à moins de 500€ par mois, c'est loin d'être suffisant pour vivre et payer les charges fixes. Celles pour le local inhabité, mais il faut aussi avancer l'expert judiciaire, les frais d'avocat... "Les difficultés de mon entreprise impactent clairement ma vie personnelle", reconnaît Julie Rodriguez. Elle a pu trouver un CDD d'un mois pour relever la tête. Mais ce sont des heures de travail qui s'ajoutent aux longues démarches administratives et juridiques. L'assureur n'a jamais répondu à ses courriers. Et encore moins remboursé. "C'est vrai que je me sens très seule face à tout ça, explique la jeune mercière. Ma demande de rendez-vous avec le maire, François Bayrou, reste sans réponse elle aussi."

"Ce n'est pas un caprice"

Plus cruel encore : le toit du local s'est effondré à une semaine de la fin d'un financement participatif qui devait permettre à Julie Rodriguez de développer un peu plus son activité. "Je ne m'accroche pas à mon entreprise uniquement pour moi, explique Julie Rodriguez. Je crois qu'elle appartient à beaucoup d'autres personnes qui m'ont soutenu, qui ont investi financièrement aussi." Elle a pu rouvrir quelques semaines à Noël, dans la galerie Joffre, rue des Cordeliers. Mais depuis c'est le retour aux galères pour la jeune mercière. Mais elle n'abandonne pas pour autant. "Ce n'est pas un caprice. Face à l'injustice j'ai encore l'envie et le courage de me battre."