Pau : un nouveau bailleur social de poids

Au 1er juillet, Pau Béarn Habitat sera le nouveau bailleur social de l'agglomération, né de la fusion de la Béarnaise Habitat, et de l'Office Palois de l'Habitat.

Josy Poueyto, François Bayrou et Olivier Subra.

Pau, France

C'est pour répondre aux exigences de la loi ELAN sur le logement de novembre dernier 2018 que la fusion entre l'Office Palois de l'Habitat et la Béarnaise Habitat a été initiée. Cette fusion sera effective au 1er juillet, et s'est faite "sans aucune suppression de poste ni service amoindri" a assuré le maire François Bayrou.

Un nouvel acteur de poids

Ce nouveau bailler social récupère donc la gestion de 9.000 logements sur Pau et l'agglo, cela représente 20.000 personnes logées. L'autre objectif, c'est que cette fusion soit indolore pour les locataires : "Il va y avoir un tuilage entre anciens et nouveaux pour ne pas perdre en efficacité, indique Josy Poueyto, conseillère municipale en charge de la politique de la ville. Franchement, ça n'aura aucune conséquence négative pour les locataires qui vont garder les mêmes interlocuteurs, qui pourront être renseignés grâce à un déploiement numérique, mais aussi dans un des six points relais de l'agglo".

Pau Béarn Habitat (160 collaborateurs), va poursuivre les missions de logement social, mais aussi d'accession à la propriété, avec au sans condition de ressources, mais va également participer activement à la réhabilitation du quartier Saragosse, à hauteur de 79 millions d'euros. Cela concernera évidemment les travaux sur les tours d'immeubles mais aussi sur la futur place Laherrère.