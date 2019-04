Pau : un "Resto du soir" pour lutter contre l'isolement

Pau, France

C'est l'une des mesures du plan anti-solitude de la ville de Pau mis en place par François Bayrou. Le resto du soir prend le relais de la soupe de nuit, qui ne fournissait les repas que pendant l'hiver. Les personnes précaires ou isolées seront maintenant accueillis du lundi au vendredi, de 18 heures à 19 heures 30, rue Jean-Baptiste Carreau, juste derrière l'église Saint-Jacques.

On ne leur demande rien. Ils arrivent, ils s'installent, on les sert et ils mangent.

Une équipe de 160 bénévoles se relaie chaque soir pour servir les repas préparés par la cuisine centrale explique Véronique Laporte, la coordinatrice : "là, on a un espace famille, qui accueille ce soir des mamans et leurs enfants. Ensuite ici, on a un espace où les gens s'installent et on les sert, comme dans un restaurant. On a même des bénéficiaires qui veulent devenir bénévoles ! On accueille également les chiens, s'ils sont tenus en laisse et sous les tables. On a des retraités, des étudiants, des SDF, des migrants... On accueille tous les gens en situation de vulnérabilité, quels qu'ils soient. On ne leur demande rien. Ils arrivent, ils s'installent, on les sert et ils mangent."

On les remercie beaucoup. En plus, ce sont des bénévoles. Que Dieu les préserve.

Armand, Aldo, et Philippe ont dîné ensemble. Ils sont tous les trois à la rue. Le menu? "Ratatouille et viande blanche. C'est bon! Et tant que ça remplit le ventre, c'est le plus important". Sans le resto du soir, "on ferait les poubelles, les containers. Mais maintenant avec la loi, ils mettent de la javel dedans. Heureusement que certains ne respectent pas la loi. Ici, il y a le sourire, il y a l'accueil, il y a tout ce qu'il faut. On les remercie beaucoup. En plus, ce sont des bénévoles. Que Dieu les préserve".

Ce lundi soir, une trentaine de personnes ont dîné au Resto du soir, qui peut accueillir jusqu'à 70 convives. Les bénéficiaires repartent aussi avec un petit déjeuner. Pour l'instant, le Resto du soir est fermé le week-end et les jours fériés, mais il serait envisageable d'ouvrir plus souvent, si d'autres bénévoles se manifestent.