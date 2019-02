Pau : une fermeture et deux installations Promenade des Pyrénées

Pau, France

Une fermeture et deux annonces d'ouverture. C'est la va-et-viens pour les commerces de la Promenade des Pyrénées, anciennement Palais des Pyrénées, à Pau. Geneviève Pédeutour, adjointe au commerce de la ville de Pau, a annoncée l'arrivée d'une salle de sport, ce vendredi matin sur France Bleu Béarn.

Une nouvelle enseigne de restauration

C'est la grande enseigne néerlandaise Basic-Fit, déjà installée à Lescar, qui va remplacer H&M. Il s'agira de la première salle de sport à s'installer dans l'hyper centre de Pau. De son côté, la bijouterie Noëlie, anciennement installée à l'angle côté square Aragon, va être remplacée par une enseigne de restauration.

L'élue se veut donc optimiste sur la santé commerciale de la Promenade, "Colombus Café est pour l'instant très satisfait de ses résultats depuis son installation le 12 novembre dernier." Et ce serait aussi le cas d'autres grandes enseignes selon Geneviève Pédeutour. "Le départ d'H&M a certes fait du mal, notamment à la FNAC. Mais Sephora a un chiffre d'affaire en hausse. Bershka aussi, malgré un mois de décembre compliqué."

Des loyers trop élevés

Néanmoins beaucoup d'enseignes restent vide Palais des Pyrénées. La sandwicherie le Cairn, côté square Aragon, a fermée ce jeudi, à cause d'un loyer trop élevé. 68.000€ par an avec les charges pour cette enseigne installée depuis plus de 12 ans. "Au fur et à mesure que les années ont passé, la fréquentation a baissée et le loyer a monté, explique la mort dans l'âme le gérant Franck Poisson. Après avoir fermé tous les robinets, réduit la masse salariale pour essayer de gérer au mieux... C'est plus possible quand vous n'avez pas d'interlocuteur ..."

De son côté, Geneviève Pédeutour se défend. "Quand ce commerçant s'est rapproché de moi, la situation était déjà trop dégradée, c'était trop tard." Pour ce qui est des loyers, l'élue reconnaît qu'ils sont trop élevés, même si elle estime que la ville n'a pas à "s'ingérer dans ces affaires entre bailleurs et clients."