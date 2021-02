Pau : Une manifestation interprofressionnelle contre la précarité

Ce jeudi, ils étaient près de 600 selon la police, 1000 selon la CGT, à se mobiliser place Verdun à Pau. Ils ont uni leurs voix à l'appel de la CGT et de la FSU pour les libertés, l'emploi, les services publics et contre la précarité.

Le rendez-vous était donné à 10h30 ce jeudi pour les manifestants. L'appel national lancé par la CGT et la FSU a réuni différentes professions et même générations, place de Verdun à Pau. Ainsi, les banderoles des retraités se mêlaient à celles des étudiants. Tous dénoncent la précarité dans laquelles ils se trouvent.

Depuis le début de l'année il y a déjà eu des rassemblements à Pau. Le 21 janvier pour les personnels de santé, et le 26 pour les enseignants. Parmis ceux qui exprimaient leur mécontentement la semaine dernière, il y a Alexia, assistante d'éducation. Elle veut en finir avec la précarité de son statut. "Avec les règles liées à la crise sanitaire, c'est quasiment impossible de travailler dans un établissement scolaire. Les règles sont impossible à appliquer. Quand vous avez 400 élèves qui rentrent en même temps dans un établissement et que vous êtes que deux, c'est impossible".

Plusieurs générations et professions étaient réunies pour manifester ce jeudi. © Radio France - Jeanne Maisiat

Un peu plus loin dans le cortège, il y a Jérôme. Lui est un représentant du personnel hospitalier de Mouléan. Il s'est déplacé à Pau pour dénoncer les mauvaises conditions de travail auxquelles il doit faire face. " On essaye de donner le maximum pour les patients, et malgré tout ce qu'on donne on ne s'en occupe pas bien". L'aide soignant en gériatrie explique ne passer chaque jour que dix minutes pour réveiller, laver, habiller et faire le lit d'un patient. Pour lui, c'est de la "maltraitance".

D'autres, distribuent des tracts pour la prochaine manifestation. Elle aura lieu samedi à 13h30 à Morlaas, contre l'implantation de la plateforme d'Amazon.

Jeanne Maisiat