Pau. Une nouvelle flotte de bus pour l'école de musique El Camino

Il y en avait déjà deux, il y en a désormais deux de plus : quatre bus El Camino bleus et jaunes sillonnent les rues de Pau et de son agglomération depuis cette rentrée. Sans oublier les deux navettes supplémentaires qui vont bientôt les rejoindre.

Cette année, l'école de musique El Camino accueille 285 élèves, un nombre deux fois plus important que l'an dernier. Alors pour les récupérer dans les 18 établissements scolaires et les amener directement à leurs cours de musique, deux bus supplémentaires sont venus s'ajouter à la flotte déjà existante. "On connaît l'enjeu du trajet pour les familles. On sait que les activités peuvent-être éloignées du lieu de résidence", indique Frédéric Morando, le directeur général d'El Camino.

Un nouveau logo, une peinture bleue et jaune reconnaissable... Et pour amuser les enfants, les bus portent de drôles de noms : Waouh, Popopow, Ohyeah et Yollooo.