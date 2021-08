Pau : une quarantaine de manifestants tente d'entrer dans un centre commercial sans pass sanitaire

Une quarantaine de manifestants contre le pass sanitaire s'est rassemblée ce mercredi vers 11h30 devant le centre commercial Leclerc Tempo à Pau. Certains avaient pris des cadis, et ont essayé d'entrer dans l'établissement dans le calme au début. Puis il y a eu des bousculades entre les manifestants et les vigiles. Une dizaine de policiers étaient sur place et s'est interposée en faisant une chaîne devant l'entrée.

Les manifestants demandent à rencontrer le directeur du centre commercial.