"C'est un grand jour" : les créateurs poitevins d'un soutien-gorge original lancent leurs préventes sur internet

Deux jeunes de Poitiers ont imaginé un soutien-gorge astucieux. Un modèle avec rangements intégrés pour la monnaie, la carte bancaire, les clés ou encore le briquet. Oublié, le sac à main : les femmes pourraient se rendre en soirée les mains libres. Les préventes débutent ce jeudi sur internet.

"Ça fait un an maintenant qu'on est sur le projet, c'est un grand jour pour nous", se réjouit Paul Chaigne, 26 ans qui a créé fin octobre sa société Hide a Moon, avec sa compagne Adèle Renaud, 23 ans. "C'est très nouveau pour nous, il y a beaucoup d'administratif mais on est très excités et très contents", reconnait le cofondateur, interrogé sur France Bleu Poitou.

Leur idée de soutien-gorge unique en son genre son concrétise enfin. "L'année dernière avec Adèle, on était tous les deux en stage à Lyon et on sortait souvent sur les péniches du bord du Rhône. Comme il faisait très chaud, Adèle portait souvent une robe", explique Paul.

C'est moi qui avait toutes les affaires dans les poches. Un jour, Adèle m'a dit : "mais pourquoi personne n'a inventé un soutien-gorge avec des rangements ?" On a trouvé l'idée géniale et on s'est lancé quelques mois plus tard. - Paul Chaigne, cofondateur de Hide a Moon

Pour tous les petits objets du quotidien

Le modèle possède deux rangements sur les basques latérales, c'est-à-dire sur les côtés, sous forme de zip, et deux petits rangements dans les bonnets. Les clés, le briquet, la monnaie, les tickets de métro et la carte bancaire... tout rentre. "Pour le téléphone, on conseille de ne pas le mettre" : question d'ondes, selon Paul Chaigne.

Adèle a dessiné le soutien-gorge rose pâle à la coupe vintage. "Ensuite, on a travaillé avec une modéliste à Bayonne" pour que le produit soit confortable, même lorsque de petits objets y sont rangés. Au lieu de faire un emprunt, les deux jeunes diplômés de l'IAE de Poitiers ont préféré opté pour une campagne participative sur internet. Elle débute ce jeudi sur le site Ulule.

Les femmes vont acheter le soutien gorge en prévente, et nous à la fin de la campagne on va récolter tout l'argent pour commencer la production. - Paul Chaigne

Les tissus utilisés sont français et allemand. La livraison est prévue en mars 2018. Le soutien-gorge coûte 58 euros, l'ensemble 78 euros.