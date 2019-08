Vienne : Paul Rhoads, peintre new-yorkais et gilet jaune engagé

Loudun

Dès le début, Paul Rhoads a rejoint le mouvement, en novembre 2018. Par curiosité et très vite parce qu'une partie de lui s'y retrouvait. Il a ainsi apporté sa contribution en peignant des banderoles. Il s'est aussi amusé à faire le portrait de nombreux Gilets jaunes de Loudun "pour leur donner une visibilité". Il partage avec ces personnes d'horizons très différents ce même ras-le-bol du mépris des élites. Un mépris qu'il dit avoir vécu en tant qu'artiste lorsque l'art contemporain a émergé, puis s'est imposé aux États-Unis.

"L'expérience social des gilets jaunes est remarquable" explique Paul Rhoads qui affirme que cela lui a ouvert les yeux. "Les Gilets jaunes, ce sont des gens qui en veulent, qui ont de l'énergie, de l'ambition et qui sont stoppés stupidement par des gens qui ne sont pas mieux qu'eux". Paul Rhoads est persuadé que ce mouvement n'est pas terminé. Pour lui l'organisation des débats auxquels il a participé ont été une diversion qui a certes aboutie à disperser, diviser les gens. Mais l'artiste américain est persuadé qu'il "y a beaucoup de gens qui restent tout à fait mobilisés et quand on est sur le rond-point, c'est fou le nombre de personnes qui nous encouragent". Et de conclure, "moi je le sens comme ça et je reste très motivé".