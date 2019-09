Paulnay : l'ancienne forge réhabilitée pour offrir le seul et dernier commerce de la commune

Paulnay, France

Qu'ont une forge et un commerce multiservices ? Tous les deux sont des lieux de vie et de commerce, chacun leur époque.

C'est cette logique qu'a suivi la petite commune de Paulnay dans la Brenne, où le dernier commerce a été inauguré ce vendredi 6 septembre, dans une ancienne forge.

Il s'agit d'un commerce multiservices: restaurant, bar, épicerie. Le lieu un enjeu vital pour la commune.

"Depuis la fermeture de la boulangerie-tabac fin 2016, il n'y avait plus de commerces à Paulnay. C'est pourtant la volonté de la communauté de communes Coeur de Brenne que d'offrir des lieux de vie à ses habitants." raconte Sébastien Lalanges, maire de Paulnay et vice-président de la communauté de commune Coeur de Brenne.

Faire d'une pierre, 2 coups

C'est l'adage qu'a suivi la communauté de commune avec ce nouvel établissement. D'un côté : réhabiliter cette ancienne forge, de l'autre : redonner vie à Paulnay.

C'est du Nord qu'est venu le héros par qui Paulnay revit : Dominque Dewalle s'installe donc à Paulnay avec femme et enfants. Il est optimiste : "Les gens ont été très accueillants, il n'y a pas de raison que le commerce ne marche pas. Nous allons proposer des produits frais et locaux, on réalisera des bons plats du Nord, mais pas que. Il y aura une épicerie et on va tenter de lancer le vrac."