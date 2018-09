La ville de Bayonne délivre depuis lundi une carte Déclic pour que les populations les plus fragiles puissent accéder à la culture, au sport et aux loisirs.

Depuis lundi dernier, à Bayonne, la carte Déclic est destinée aux seniors, aux allocataires de minimas sociaux et aux personnes non imposables. Globalement, cette carte gratuite vous permet de bénéficier d'avantages tarifaires dans les domaines de la culture, du sport et des loisirs. "C'est un sujet capital" répète le maire Jean-René Etchegaray.

Je rêve que Biarritz ou Anglet nous copient — Jean-René Etchegaray, maire de Bayonne

La carte Déclic concerne au moins la moitié de la population Bayonnaise. Dans cette ville de 50 000 habitants, près d'un foyer sur deux n'est pas imposable. C'est à ces foyers que s'adresse prioritairement cette carte. "Et nous sommes dans la queue des communes pour le revenu fiscal par habitant" précise le maire. Pour le centriste "cette carte est là pour rétablir une forme d'injustice" "on ne fait pas moins, on fait plus".

Pour obtenir Déclic

Déclic est gratuite. Pour l'obtenir, il faut vous munir d'une carte d'identité ou d'un passeport, de votre dernier avis de non-imposition, d'un justificatif de domicile, d'un livre de famille (pour les familles), d'une attestation de quotient familial délivrée par la CAF (familles uniquement), enfin une attestation d'allocataire des minima sociaux (pour les personnes concernées).

Cette carte sera délivrée à chacun des membres d'une famille. La présentation de cette carte (avec une carte d'identité) vous fera bénéficier de tarifs réduits.

On casse les barrières — Cyril Laguillon

Pour l'un des initiateurs de cette carte, Cyrile Laguillon, conseiller municipal délégué à la vie associative culture, sport et pratiques émergentes, "Déclic aide à lutter contre l'isolement". Les avantages tarifaires poussent par exemple les personnes âgées à sortir. Jusqu'à présent, beaucoup d'associations bayonnaises pratiquaient des tarifs solidaires mais dans leur coin. "Là, on a cassé des barrières" "beaucoup de ces associations, l'ASB, l'ASPTT ou Spacejunk proposent avec Déclic des adhésions moitié prix" Certaines Maisons de la vie citoyenne s'engagent aussi ajoute Cyril Laguillon.

La mise en place de cette carte évite aux associations un travail de vérification. Ce sont désormais les services municipaux qui s'en occupent. Pour l'adjoint à la culture de Bayonne, Yves Ugalde, "beaucoup d'associations étaient déjà dans une logique de solidarité. Grâce à la carte cela va s'élargir"

Culture, sport et loisirs moins chers

Aujourd'hui, le lancement de la carte Déclic a entraîné l’émergence d'une quarantaine de propositions de tarifs réduits. A titre d'exemple, un abonnement à trois spectacles de la Scène Nationale coutera 45 euros (soit, 18 euros de réduction). Une place à la Luna Négra coûte 8 euros (soit 9 euros de réduction). La carte permet aussi d'obtenir des baisses plus importantes. Un ticket pour le centre aquatique du nord de Bayonne revient à 1,65 euros (moitié moins cher que le prix normal). Pour une place pour les matches de rugby de l'Aviron Bayonnais, un ticket supplémentaire sera offert.

Où ?

La carte Déclic est délivrée par le CCAS place des gascons, le hall Cassin, rue Bernède et le service génération seniors, au rez de chaussée de la mairie de Bayonne. Tous les renseignements, ici.