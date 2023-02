Pauvreté en Seine-Maritime : "C'est du jamais vu" selon le Secours populaire

Hausse des péages, hausse de l'électricité : le 1er février est synonyme, comme chaque année, d'augmentation des prix, ce qui a des conséquences, une nouvelle fois, sur les plus vulnérables. "C'est du jamais en terme de personnes aidées", confirme Danielle Boutoute, bénévole du Secours populaire, et ancienne présidente de l'association de la Seine-Maritime, invitée de France Bleu Normandie ce mercredi. "On n'a jamais eu autant d'augmentation sur les factures, en particulier celles d'énergie et puis aussi sur les produits alimentaires. Depuis septembre, on voit le nombre de personnes venir nous voir augmenter."

Danièle Boutoute mesure que sur "le bilan qu'on a fait sur 2022, on a vu une augmentation d'environ 22 % des personnes accueillies. La hausse est très sensible depuis le mois de septembre, ce qui nous inquiète pour l'année 2023". La précarité est implantée un peu partout en Normandie selon l'association, notamment dans les agglomérations du Havre, de Rouen. "On voit aussi des demandes accrues en milieu rural."

En majorité, les bénévoles du Secours populaire remarquent "des étudiants, des séniors, des femmes seules, ou encore des couples qui s'en sortaient jusqu'ici avec un SMIC, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui." Conséquences de l'envolée de la hausse de l'énergie, "on rogne sur les loisirs, sur la santé aussi. Les gens renoncent aux soins parce que c'est mal remboursé."

A propos de l'indemnité carburant, 3 millions de Français ont demandé l'indemnité carburant, sur 10 millions. Comment expliquer ce chiffre ? Pour Danielle Boutoute, "certaines personnes ne connaissent pas leur droits, il y a énormément d'aides de l'Etat qui existent. L'indemnité carburant doit se demander notamment via Internet. Or beaucoup ont des difficultés à utiliser l'outil numérique. C'est la fracture numérique."

