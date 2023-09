Pauvreté : le gouvernement présente son nouveau plan, loin d'être suffisant pour les associations

Plus de 9 millions de personnes, soit plus d'un Français sur six, vivent sous le seuil de pauvreté, selon l'Insee. Alors que l'inflation continue de rogner le budget des plus précaires, le gouvernement a dévoilé ce lundi sa nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté. La Première Ministre a reçu une quinzaine d'associations, aux côtés des ministres des Solidarités, du Logement ou encore de la Transition écologique, pour présenter ce "Pacte des Solidarités". Objectif : "répondre à l'urgence de la situation sociale", a promis Elisabeth Borne.

Parmi les mesures évoquées, la plupart avaient déjà été annoncées et sont simplement confirmées. D'autres, déjà mises en place lors du précédent plan sur le sujet, sont prolongées. Parmi elles : l'ouverture de 200.000 places en crèches d'ici à 2030 et la création d'un "pass colo" pour les enfants de CM2. Le gouvernement prévoit également de poursuivre la distribution de petits déjeuners gratuits dans certaines écoles.

Des mesures, comme la création prévue en 2025 d'une prime de reprise d'activité, visent à favoriser le retour à l'emploi. Le maintien des 203.000 places d'hébergement d'urgence existantes fait également partie du pacte, tout comme le second plan quinquennal "Logement d'abord", dont l'objectif est d'accompagner vers le logement des personnes sans domicile. "J'ai une conviction : c'est par le travail que l'on s'en sort", a souligné Mme Borne.

Des mesures telles que la poursuite de la distribution de chèques énergie aux plus modestes ou le renforcement du dispositif MaPrimeRenov' complètent ce plan, qui sera doté d'une "augmentation de 50% des crédits dédiés à la lutte contre la pauvreté par rapport à la stratégie précédente", a indiqué la Première ministre. Lancé en 2018, le précédent plan avait été doté de 8 milliards d'euros sur quatre ans.

À noter, le gouvernement prévoit des mesures spécifiques pour les territoires d'Outre-mer, particulièrement touchés par la pauvreté.

"Insuffisant", "douche froide"

Des mesures qui vont jugées "largement insuffisantes" par les associations de lutte contre la précarité qui réclament notamment une revalorisation des minimas sociaux, une hausse des aides au logement (APL) et la régularisation des travailleurs sans-papiers dans les secteurs en tension. "On ne voit pas comment cette stratégie va parvenir à réduire la pauvreté", a commenté auprès de l'AFP Noam Leandri, président du collectif Alerte qui rassemble 34 associations de lutte contre la pauvreté, déjà échaudées par les différents reports d'un texte qui devait initialement être présenté en janvier dernier.

"L'absence de coup de pouce sur les minima sociaux, c'est la douche froide", a-t-il souligné. Le gouvernement a prévu de rassembler les acteurs du secteur début 2024 lors d'une "conférence permanente des solidarités", a précisé Matignon lundi soir dans un communiqué.