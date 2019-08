Pauvreté : le "minimum social garanti" entre en vigueur à Grande-Synthe dans le Nord

Ce revenu compte aider les habitants les plus modestes à toucher le seuil de pauvreté que certains n'atteignent même pas tous les mois. Financé, en partie, grâce aux économies d'énergie, il doit être versé à 17% de la population.

Grande-Synthe, France

Une bouffée d'air frais pour 3.700 habitants de Grande-Synthe dans le Nord, où le taux de chômage est trois fois plus important que la moyenne nationale. Le "minimum social garanti" entre en vigueur ce vendredi 9 août 2019, voté en mars en conseil municipal, et doit être versé à 17% de la population, travailleurs pauvres ou bénéficiaires des minimas sociaux, pour atteindre le seuil de pauvreté fixé en France à 855 euros par tête et par mois.

Une aide qui complète les autres

Cette aide va venir compléter les autres, comme le RSA, qui est de 559,74 euros par mois pour un bénéficiaire seul et sans enfant actuellement. Quelques centaines d'euros en plus pour atteindre les 855 euros du seuil de pauvreté, des compléments de revenus pouvant aller de 100 à 400 euros. Un coup de pouce presque vital pour certains qui, après avoir payé les factures ne vivent qu'avec 2 euros par jour et par personne pour manger.

Pour en bénéficier, il faut être majeur, vivre à Grande-Synthe depuis au moins trois ans et avoir une adresse fiscale. Ensuite, les bénéficiaires devront justifier leurs dépenses et rencontrer tous les mois un travailleur social au Centre communal d'action sociale.

L'écologie permet de la financer

Ce qui est original, c'est que c'est l'écologie qui permet de financer cette aide. C'était l'idée de l'ancien maire Europe Écologie les Verts Damien Carême, remplacé désormais par son adjoint socialiste, à l'initiative de ce coup de pouce. Près de 500.000 euros récoltés par exemple en remplaçant l'éclairage public classique par des LED.

A cela s'ajoutent 250.000 euros d'économies réalisées sur le chauffage urbain et les revenus de la taxe professionnelle. Une redistribution des richesses qui ne vise pas à renforcer le "pouvoir d'achat", d'après l'élu, mais "le pouvoir de vivre".

