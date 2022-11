Pauvreté : "Les familles qu'on aide sont en train de plonger", alerte le Secours catholique Marne-Ardennes

"Quand on est pauvre, il faut être bon en maths, parce que tout se calcule". Le président du Secours catholique Marne-Ardennes, invité de France Bleu Champagne-Ardenne ce jeudi 17 novembre, constate une dégradation de la situation des foyers les plus modestes cette année. Selon le rapport annuel de l'association, publié ce jeudi, 48% des foyers accompagnés par le Secours Catholique n'ont plus, en 2022, les moyens de faire des courses alimentaires quotidiennes, une fois le loyer et les factures payés, du jamais-vu, selon Jean-Louis Milhau.

ⓘ Publicité

"L'inflation a déstabilisé les budgets des ménages qui étaient déjà fragiles, déplore le président du Secours catholique Marne-Ardennes. La plupart des familles qu'on accompagne sont en train de plonger." Il constate par ailleurs que les demandes d'aide pour impayés arrivent désormais en première ligne.

Le Secours catholique a "besoin de bras" dans la Marne et les Ardennes

Le président du Secours catholique Marne-Ardennes constate que ceux qui étaient déjà pauvres, le reste de plus en plus longtemps, et que le profil des plus modestes a évolué, depuis le début de la crise du Covid-19, il y a deux ans. "Par rapport aux statistiques nationales, dans la Marne et les Ardennes, on a davantage de familles monoparentales et de personnes isolées", explique Jean-Louis Milhau, avec des demandes de plus en plus axées sur l'aide à la mobilité dans les territoires ruraux.

loading

En 2021, 3 500 personnes ont été accompagnées par le Secours catholique dans la Marne et les Ardennes. Si l'association bénéficie de 200 000 euros d'aides financières en moyenne chaque année, "on a toujours besoin de bras", souligne Jean-Louis Milhau. Il appelle ainsi tous les volontaires prêts à donner un peu de leur temps à devenir bénévoles auprès du Secours catholique.