Pauvreté : plus de 4 millions de personnes sont mal logées en France

L'an passé Habitat et Humanisme a relogé 15 400 personnes en France. 7 sur 10 n'avaient pas de toit avant d'être aidées par cette association qui oeuvre depuis 38 ans pour aider celles et ceux qui n'ont pas de quoi se loger décemment. " Quand on évoque le mal logement, on parle de ceux qui sont à la rue, qui sont éventuellement en précarité énergétique ou qui à cause de ruptures familiales n'ont plus de logement" précise François Daniel Veaudor, président de la branche sarthoise et mayennaise de l'association. " Si vous reprenez le rapport de la Fondation abbé Pierre. Vous savez qu'il y a 14% de personnes sous le seuil de pauvreté [9 millions de personnes]. Donc si nous ouvrons nos yeux dans la rue et que nous observons, on peut s'apercevoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont qui sont touchées".

Des logements sociaux et des propriétaires solidaires

Grace aux concours de l'Etat, d'autres associations humanitaires et de travailleurs sociaux, Habitat et Humanisme propose, en Sarthe, un toit à ceux qui n'ont pas. L'association possède un parc de logements à loyers modérés, des pensions de familles mais aussi des appartements appartenant à des propriétaires solidaires. " Cela peut être vous ! Nous demandons aux propriétaires de baisser le montant de son loyer". En contrepartie, l'association se porte garant des loyers versés. " Et ça, c'est important car les bénéficiaires ne vont pas déposer trois mois de dépôt, de garantie, des cautions, etc. Par contre, dès qu'on les accueille, on les habitue à reconstituer un dépôt de garantie, à reconstituer leur budget, tout simplement pour leur donner confiance".

François Daniel Veaudor, président de la fédération Sarthe- Mayenne de l'association Habitat et Humaniste © Radio France - yann lastennet

Aider les plus démunis à se réinsérer dans la société

Car Habitat et Humanisme ne se contente pas de reloger les plus précaires, il les aide aussi à se réinsérer dans la société. "L'objectif est de recréer un autre lien social mais surtout quand on accueille des gens, c'est aussi qu'ils retrouvent le chemin du travail, de la famille". Et cela passe d'abord par un logement décent. " Notre structure possède une cinquantaine de logements en Sarthe". Et notamment des résidences intergénérationnelles. L'association compte aussi se développer en Mayenne et vise 250 logements sur les deux départements à l'horizon 2025. Car la crise sanitaire a fragilisé encore un peu plus les laissés pour compte de l'hébergement indique le rapport de la Fondation Abbé Pierre, notamment chez les jeunes, étudiants où à la recherche d'un emploi.

Vous pouvez contacter Habitat et Humanisme en Sarthe au 09 50 26 45 10

Réécoutez l'interview de François Daniel Veaudor, président de Habitat et Humanisme en Sarthe