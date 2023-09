Pauvreté : une subvention exceptionnelle pour les associations à Saint-Nazaire, la deuxième en moins d'un an

Une aide de 24.000 euros "car nous avons constaté une augmentation des bénéficiaires des aides alimentaires de 30% en quelques mois à peine". Les chiffres donnés par l'adjointe aux Solidarités à la mairie de Saint-Nazaire, Dominique Trigodet fond froid dans le dos. La mairie va donc faire voter cette nouvelle subvention ce vendredi en conseil municipal.

Etudiants, travailleurs pauvres

Il y a moins d'un an, fin 2022, la ville avait versé 20.000 euros de subvention exceptionnelle car le nombre de personnes dépendantes de l'aide alimentaire avait déjà progressé de 25%. "La situation a encore empiré, avec des populations touchées par la précarité et qu'on voyait moins avant". Des familles monoparentales toujours plus nombreuses, mais aussi de plus en plus d'étudiants et de travailleurs pauvres qui se tournent vers les Resto du Coeur, la Banque alimentaire ou le Secours Populaire**.** "Certains sont pourtant à plein temps, et ils vivent dans leur voiture sur les parkings des zones industrielles" déplore le maire David Samzun.

Manque de bénévoles et de nourriture

Avant même l'automne donc la Ville a décidé de ce coup de pouce. "On est aussi en train d'évaluer le nombre de personnes que ces associations ne pourront plus aider" annonce Dominique Trigodet. Car avec un nombre croissant de demandeurs, les associations ne peuvent pas répondre à tout le monde et certaines familles vont donc sortir du dispositif. "On va réfléchir à comment prendre le relais, via le CCAS par exemple". Des associations qui ont déjà tiré la sonnette d'alarme. Non seulement, il y a plus de demandes, mais en face il y a moins de surplus alimentaire et pas assez de bénévoles.

"On n'a pas de planche à billets"

Enfin, le maire David Samzun fait part d'une inquiétude plus générale. "les collectivités aussi subissent l'inflation et on n'a pas de planche à billet!". La cantine par exemple. "Un repas dans les écoles coùtent désormais plus de 18 euros à la Ville. Les tarifs les plus hauts pour les parents restent en dessous des 5 euros. Si on ne veut pas augmenter les impôts, il y aura des choix à faire en matière de politique publique".