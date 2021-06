Payés 750 euros pour accompagner les élèves en situation de handicap, les AESH réclament un meilleur statut

Employés le plus souvent à 60% et payés 750 euros par mois pour accompagner au quotidien les élèves en situation de handicap, une centaine d'AESH ont manifesté ce jeudi à Clermont-Ferrand pour réclamer une reconnaissance de leur statut et un meilleur salaire.

"Aujourd'hui on travaille à temps partiel forcé, soit 60% ou 24 heures par semaine, et _on est payés 750 euros par mois pour être avec les élèves au quotidien_, explique Thierry Tailhandier, AESH à l'école Chanteranne à Clermont-Ferrand, sauf que l'on ne travaille jamais que 24 heures, car il y aussi les heures de pause déjà, qui ne sont pas comptées." Cet AESH explique cumuler les emplois travailler tous les week-ends et toutes les vacances pour arriver à joindre les deux bouts.

Précarité et manque de reconnaissance

"On veut être reconnus comme des membres à part entière de l'éducation nationale, on nous dit qu'on est les chevilles ouvrières de l'école inclusive, et pourtant on nous déconsidère, continue Marie-Laure Chavoix, AESH à Issoire et syndicaliste à FO, on demande un statut de fonctionnaire et non de contractuel."

AESH au lycée René-Descartes à Cournon-d'Auvergne, Fabienne fait ce métier par passion, "sans moi, les élèves que j'accompagne ne pourraient pas venir en cours". Elle déplore un manque de formation, "on n'a que 60 heures de théorie et c'est tout, cette année je me suis retrouvée à accompagner un élève tétraplégique sans savoir comment faire, c'est l'élève qui a dû m'expliquer."

Les syndicats réclament ainsi également une formation plus complète et adaptée aux besoins des élèves.