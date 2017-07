Payés en moyenne 5 euros de l'heure, une dizaine de gérants de Stocks Américains dans la région montent au créneau

Une enquête préliminaire est en cours au parquet d'Amiens pour travail dissimulé dans les magasins Stocks Américains gérés par la société picarde TMP. Les gérants assurent que TMP les empêche de travailler, résultat très peu de commission et un taux horaire à environ 5 euros de l'heure.

C'est après des contrôles dans plusieurs magasins de vêtements Stocks Américains, situés pour la plupart au Nord de Paris, que la DIRECCTE, la direction interrégionale du travail a saisi la justice en novembre 2016 pour travail dissimulé. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet d'Amiens pour ce motif.

Les gérants de ces magasins gérés par la société TMP basée à Amiens ont un fixe tous les mois entre 150 et 200 euros, plus des commissions, " leur taux n'a pas augmenté depuis 1986", assure Florent, le gérant de Cambrai. Mais surtout, selon une dizaine de gérants qui se sont montés en collectif, TMP les empêche de faire de travailler, en limitant les livraisons à 2 fois par mois au lieu de 4, en limitant à peau de chagrin le nombre de marques vendues, et les références

Soit il nous manque une taille, une couleur, ça se ressent forcément sur le chiffre d'affaire, et la fréquentation, Loic, gérant du magasin de Valenciennes

Un taux horaire 2 fois moins important que le SMIG

Selon eux, la société picarde n'a jamais non plus mis en place de système pour fidéliser les clients avec des cartes de fidélité, ou des fichiers clients, résultat peu d'articles vendus et donc peu de commission, au final leur taux horaire tourne autour de 5 euros de l'heure, plus de 2 fois moins le SMIG.

Corinne et Laurent sont gérants du magasin de Cambrai depuis 1986, ils sont à bout Copier

En plus, les gérants doivent prendre en charge 40% du salaire des apprentis assure Loic, et puis "une partie du téléphone, l'entretien du magasin, produit vitre, etc, ça parait aberrant mais ça se passe comme ça!"

"Des conditions d'exploitation indignes" , selon Me Dominguez l'avocat des gérants

Me Stéphane Dominguez assure la défense d'une dizaine de gérants Copier

Des conditions de travail qui ont des conséquences forcément sur les retraites, Corinne co-gérante à Cambrai a fait les calculs

Je vais toucher entre 500 et 600 euros de retraite, pas de quoi vivre dignement

Par ailleurs, 5 magasins ont fermé depuis le début de l'année dont celui d'Amiens, et d'autres sont menacés de fermeture comme Denain, Lille ou Arras.

Le collectif compte aujourd'hui une dizaine de gérants, mais une dizaine d'autres devraient les rejoindre prochainement.

La direction de TMP et leur avocat n'ont pas souhaité répondre à nos sollicitations.