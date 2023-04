Payez-vous plus d'impôts sur la Côte d'Azur qu'ailleurs en France ?

Débutons tout de suite avec les gros chiffres et avec celui qui concerne le département des Alpes-Maritimes. Combien donnent les foyers fiscaux azuréens à l'État ? En tout, en 2021, le montant global de l'impôt dans le département était de 1 milliard 736 millions 558 042 euros. Mais cette somme est en revanche loin d'être prélevée dans tous les foyers ; au contraire ! Dans le 06, la majorité des foyers fiscaux (51%) sont non imposables. Seuls 49% d'entre eux payent un impôt.

Des revenus globalement plus hauts que dans le reste du pays

Les revenus moyens de ces foyers sont en revanche un peu plus hauts : 46.307 euros en moyenne contre 43.000 en France. Pareil pour le revenu moyen chez les non-imposables. Il est plus important que dans le reste du pays : 13.110 euros dans les Alpes-Maritimes contre 8.946 en France.

On paye plus d'impôts qu'ailleurs

Un dernier chiffre pour les passionnés de statistique; celui du montant moyen de l'impôt dans les Alpes-Maritimes. En France, ce montant moyen est d'environ 4.500 euros par foyers alors qu'il est, dans les Alpes-Maritimes, de 4.807 euros. On paye donc bien plus d'impôts sur la Côte d'Azur, environ 300 euros. Mais, ce raisonnement ne serait pas juste si on ne pondérait pas tout ça avec la "cherté" de la vie. Sur la Côte d'Azur, les prix sont en moyenne bien plus élevés, on pense particulièrement à l'immobilier, et font que les revenus ne sont pas aussi haut que ça.