Virer de l'argent à un proche ou un collègue via son smartphone en indiquant simplement son numéro de téléphone : c'est possible depuis ce mercredi avec le service Paylib. Mode d'emploi, avantages, inconvénients... France Bleu fait le point.

Fini les files d'attente aux distributeurs, les chèques à encaisser ou les RIB à envoyer par mail. Après le paiement par smartphone, Paylib qui travaille avec les grandes banques françaises depuis 2013, lance ce mercredi une nouvelle fonctionnalité : il est désormais possible de virer de l'argent à un proche ou un collègue via son smartphone en indiquant simplement son numéro de mobile.

Comment ça marche?

Une fois l'application Paylib activée sur le site de la banque, plus besoin de RIB ou du numéro du compte bancaire (IBAN) de votre ami pour lui faire un virement. Il suffit d'entrer son numéro de téléphone mobile. S'il utilise lui aussi "Paylib entre amis", la somme est directement versée sur son compte bancaire. Dans le cas contraire il reçoit un SMS l'invitant à se rendre sur le site paylib.fr pour y renseigner un code et son IBAN. Le service est gratuit, fonctionne sous Android et IOS et permet de transférer jusqu’à 500 euros par jour. La somme est créditée sous 1 à 3 jours.

Puis- je rembourser quelqu'un qui n'est pas dans la même banque que moi?

Actuellement seule la BNP Paribas propose ce service. La Société générale, La Banque postale et le Crédit agricole vont suivre. Toutefois, si vous avez un compte courant à la BNP Paribas, vous pouvez déjà transférer de l'argent, peu importe la banque dans laquelle est domicilié le bénéficiaire.

Est-ce sécurisé?

Un opérateur du système de compensation des paiements STET traduit le numéro de téléphone en coordonnées bancaires par le biais d’un alias. Les données personnelles ne quittent donc pas le système bancaire. "Paylib est _un service intégré au cœur du système bancaire_, l'utilisateur bénéficie donc des mêmes garanties de sécurité que pour ses autres opérations bancaires" précise Vincent Duval, directeur général de Paylib.

Les numéros de carte bancaire ne sont pas enregistrés, vous n'avez donc pas besoin de faire opposition si vous perdez votre portable.

Quelle différence avec les applications déjà existantes?

Plusieurs applications proposent déjà le paiement de personne à personne via smartphone. La plus connue, Lydia, compte un peu plus d'un million et demi d'utilisateurs. "La différence" souligne Vincent Duval "c'est que toutes les applications existantes implique de créer un compte intermédiaire, sur lequel vous êtes obligés d’immobiliser l'argent, avec Paylib cette étape est supprimée, le transfert d’argent se fait directement du compte courant du client au compte courant du bénéficiaire."