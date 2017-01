Pays Basque : 150 chômeurs de longue durée vont bénéficier d'un dispositif de retour à l'emploi.

Un nouveau partenariat entre Pôle Emploi 64 et le PLIE, le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’agglomération bayonnaise ont signé une convention, ce jeudi, à Biarritz, afin de développer de nouveaux dispositifs d’accompagnement à la recherche d’emploi dans cinq villes du Pays Basque.

Aider les chômeurs de longue durée à retrouver du travail. Le PLIE, Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi de l'agglomération bayonnaise et Pôle emploi se sont penchés sur la question. Ils ont signé une convention afin d’aider ces chômeurs de façon personnalisée et individuelle.

4 personnes ont été spécialement embauchées au sein du PLIE pour accompagner ces chômeurs les plus éloignés de l'emploi. Un dispositif qui doit atteindre également des chômeurs dans des quartiers dits "prioritaires" des villes de Bayonne, Anglet, Biarritz, Bidart et Boucau.

150 personnes concernées

150 personnes vont être ainsi identifiées et orientées par Pôle Emploi vers le PLIE. Des personnes en difficulté. Des chômeurs de longue durée. Les jeunes de moins de 26 ans sans qualification sont aussi concernés. Les personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés également, les bénéficiaires du RSA, autant de personnes qui sont éloignées de l'emploi.

Des ateliers

Ce dispositif d'accompagnement à la recherche d'emploi prend la forme d'ateliers. Ateliers « préparation de CV », « retrouver confiance en soi » ou encore préparer son permis de conduire. Ces ateliers sont destinés à aider et accompagner le chômeur de longue durée jusqu’à une formation qualifiante ou un emploi.

Le dispositif est gratuit pour les personnes concernées. Il est financé en partie par les fonds européens et l’ancienne agglomération, l’ACBA.

Les chômeurs dits de très longue durée (de plus de 24 mois) sont en légère augmentation : +1,2% au Pays Basque soit 22% de la demande d'emplois. Pour les séniors de plus 50 ans, l’augmentation est de 5,6%. Cette catégorie pèse 23% de la demande d'emplois sur le pays Basque. Enfin le chômage des jeunes baisse sur l'arrondissement de Bayonne de 5%, soit 16,4% des demandeurs d'emplois en octobre dernier.