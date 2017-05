1er mai au Pays Basque : rassemblement des differences

Plus de 2000 personnes ont défilé dans les rues de Bayonne lundi. En même temps, jamais cette manifestation n'a paru aussi compliquée. Elle s'est achevée en trois points différents. La faute au second tour de la Présidentielle.

2400 selon les organisateurs. 2000 selon la police. Il y avait du monde à Bayonne, sous la pluie, lors du défilé du premier mai. Mais décrire ce rendez vous par des chiffres serait réducteur. Il y avait du monde, oui, mais plusieurs mots d'ordre d’où la conclusion anarchique de ce rassemblement. Passé le pont saint Esprit où tous étaient unis contre le Front national, les manifestants ont pris des chemins différents. Les uns, vers les allées Boufflers puis le petit Bayonne et l'antenne du conseil départemental. Les autres, le long du quai Jaureguiberry vers la même antenne. Enfin, les premiers du cortège (CGT et FSU) et les tous derniers (CFDT et UNSA) se sont arrêtés près de la mairie.

Trois défilés en un seul

Il y a d'abord la CGT et la FSU qui ouvrent le cortège. Ensuite le syndicat des travailleurs basques, LAB, intégré pour la première fois à l’intérieur d'un cortège du premier mai à Bayonne. Jusqu'à présent les troupes de LAB défilaient à la fin des manifestations. Cette fois, la dernière place est occupée par la CFDT mais aussi les Bascos (association LGBT) et la ligue des droits de l'homme. Il y a aussi l'association altermondialiste Bizi. Mot d'ordre commun : faire barrage au FN.

Un départ, trois arrivées

Des syndiqués, des anarchistes et des altermondialistes au défilé du premier mai à Bayonne © Radio France - Jacques Pons

La manifestation partie de la place sainte Ursule s'est achevée dans trois lieux différents. La CGT et la FSU ont terminé leur parcours derrière la mairie, coté square Charles de Gaulle. La CFDT et l'UNSA se sont retrouvés sur la place de la liberté devant la mairie. Enfin, LAB, Bizi, l'association des Bascos et la Ligue des droits de l'homme se sont rendus devant l'antenne bayonnaise du conseil départemental pour y déposer symboliquement un cercueil et une gerbe afin de dénoncer le désengagement du département dans le secteur social.

Les craintes des manifestants

Dans le cortège beaucoup de syndiqués. Des hommes et des femmes tiraillés entre leurs convictions, la raison et le second tour de la Présidentielle. Certains avouent leur déchirement pour dimanche prochain. D'autres assument sereinement leur non participation. Il y en a aussi qui voteront contre un candidat et donneront leur bulletin mais sans illusion. Tous craignent le résultat de la Présidentielle.

Le premier mai Bayonnais a cultivé les differences © Radio France - Jacques Pons

Les Bascos dans le défilé du premier mai

Les Bascos, l'association LGBT (lesbiennes, gays, bi et transexuels) du Pays Basque. Des hommes et des femmes fortement mobilisés contre le FN. "Nous manifestons tous les premiers mai pour l'égalité des droits" affirme le fondateur des Bascos, Bernard Gachen, "mais cette année c'est contre la montée de l'estrême droite. Le FN c'est la fin du mariage gay, la remise en question de l'adoption par un couple homo".

Les homosexuels du Pays Basque dans le défilé du premier mai © Radio France - Jacques Pons

Le reportage sonore d'Oihana Larçabal :

Le premier mai Bayonnais : une fête des mélanges © Radio France - Jacques Pons

Le reportage en basque d'Oihana Larçabal: