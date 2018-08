Bonloc, France

Un pôle d'innovation pour l'usine Boncolac. L'ancien garage moto attenant à l'usine de la plus petite commune -en superficie- du Pays Basque, racheté en 2016 a été complètement rénovée. Le bâtiment abrite désormais des salles de réunions, des bureaux, et bien sûr, une cuisine super-équipée.

Un pôle qui a une triple fonction explique Laurent Davin, le directeur de l'usine : créer de nouveaux produits, démontrer la qualité de nos produits lorsque l'on reçoit nos clients, ainsi que former nos collaborateurs".

L'usine s'est agrandie avec un nouveau bâtiment. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Faire de l'innovation en pâtisserie industrielle peut sembler paradoxale, au contraire" (Franck Marquez, pâtissier chez Boncolac)

Un investissement de près de 400.000 euros avec la création de quatre postes. Dont celui de Franck Marquez, pâtissier depuis plus de 30 ans, dont les deux tiers chez Adam à St Jean de Luz. "Faire de l'innovation en pâtisserie industrielle peut sembler paradoxale, au contraire, c'est réinterpréter les recettes classiques de la pâtisserie française, les remettre au goût du jour" explique F. Marquez en charge de trouver de nouvelles recettes et de nouveaux produit.

Plus de 200 salariés

L'usine Boncolac qui appartient au groupe Sodiaal continue son développement depuis la fin des années 2000. Depuis l'abandon des desserts glacés, et sa spécialisation dans les tartes, fondants et autres gâteaux basques surgelés. Aujourd'hui la société compte plus de 200 salariés - 180 en CDI et 50 à 100 intérimaires. C'est 50 de plus en 10 ans. La production aussi est à la hausse, avec aujourd'hui 10.000 tonnes par an.

Une croissance qui devrait se traduire par de nouvelles extensions de l'usine prochainement. Boncolac vise un développement à l'export, en particulier sur les marchés asiatiques, au Japon, en Chine et en Indonésie.

Autre projet à l'étude cette année. L'élaboration d'un plan de déplacement d'entreprise, un plan de mobilité -selon la dernière appellation en date- en lien avec le Syndicat des mobilités Pays Basque Adour.

Les gens consomment nos produits sans savoir que ce sont des pâtisseries Boncolac" (Laurent Davin, directeur de l'usine Boncolac)

Où trouve-t-on les produits Boncolac ? Copier

La boisson chocolatée qui a fait le succès de Boncolac et dont le succès a profité à Cacolac.... © Radio France - Iban Etxezaharreta

Pour la petite (et grande !) histoire, un des produits qui a fait le succès de l'usine Boncolac créée en 1955 c'est la boisson chocolatée éponyme. Rachetée puis exploitée à partir de la fin des années 70 et encore aujourd'hui par Cacolac.