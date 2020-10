Pays Basque : coup de neuf pour le réseau téléphonique d'Amikuze

Il s'agit d'un travail de fourmis, mais indispensable pour les habitants du Pays Basque intérieur. Depuis une semaine, une trentaine de techniciens de la société Orange interviennent dans une douzaine de communes autour de Saint-Palais afin de remplacer 300 poteaux téléphoniques devenus trop vétustes.

En effet, cette opération est menée suite notamment aux tempêtes survenues l'hiver dernier. Autour de Saint-Palais, de nombreux poteaux avaient été endommagés, privant des quartiers entiers de téléphone durant plusieurs jours, et notamment à Beyrie-sur-Joyeuse, où se concentre aujourd'hui le plus gros des travaux.

Une trentaine de techniciens de la société Orange sont en charge de ces travaux. © Radio France - Andde Irosbehere

5.300 poteaux remplacés dans les Pyrénées-Atlantiques

"Ces poteaux ont été mis en place il y a quelques années, à l'époque où on amenait le téléphone au sein des maisons, et donc ils ont été fait à la main", décrit Eric Boz, le directeur des relations avec les collectivités locales au sein d'Orange. "Ils ont été plantés parfois à un mètre, alors qu'aujourd'hui c'est plutôt à 1,50 mètres. Et les poteaux bois sont remplacés par des poteaux soit en fer, soit composite, qui sont beaucoup plus résistants."

En 2020, 5.300 poteaux ont déjà été remplacés dans les Pyrénées-Atlantiques, mais il en reste encore 1.000 à installer d'ici la fin de l'année. Orange consacre ainsi chaque année 500 millions d'euros à l'entretien de son réseau cuivre en France. Par ailleurs, l'entreprise mène un travail de sensibilisation auprès des mairies et des propriétaires privées, sur l'importance de l'élagage, car bien souvent l'absence d'entretien des végétaux proche des réseaux téléphoniques est à l'origine de leurs dégradations.