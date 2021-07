Pays basque : d'anciens salariés de Lauak saisissent la justice pour licenciement abusif

Fin 2020, Lauak annonçait un plan social de 200 postes . Le monde de l'aéronautique est alors en plein marasme avec la crise économique liée au Covid-19. Sauf que quelques mois plus tard, le patron des usines d'Hasparren et Ayherre annonce un prochain recrutement massif. Une annonce qui a incité une dizaine d'anciens salariés à saisir le Conseil des Prud'hommes de Bayonne pour licenciement abusif.

Parmi eux, Julien, pour qui, cette nouvelle a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. " Ce n'est pas une question d'argent. Je ne suis pas une personne procédurière, explique-t-il, c'est une question de morale. On ne licencie pas 200 personnes pour derrière en embaucher 400".

Trois principaux arguments dans la requête

Les requêtes des ex-salariés ont été déposées auprès du Conseil des Prud'hommes de Bayonne. Pour eux et leur avocate, Maïder Etcheverry, il ne fait aucun doute qu'il y a là ce qu'on appelle communément licenciements abusifs. Auprès des Prud'hommes, ils vont faire valoir le fait que Lauak a empoché des milliers d'euros via le plan gouvernemental de soutien à la filière aéronautique mais a tout de même licencié.

Deuxième argument : l'entreprise d'Hasparren et Ayherre recrute actuellement pour les mêmes postes que ceux supprimés cet hiver. "Ces 8 salariés ont effectivement très mal vécu le fait que, en réalité, certains de ces postes n'ont pas été supprimés, que certains ont été démarchés par des agences d'intérim pour occuper leur propre poste à des conditions tout à fait différentes." Julien se demande si Lauak aurait pu "nous laisser un an de plus au chômage partiel et au fur à mesure réintégrer les personnes [...] Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui voudront repartir. Moi, pour mon cas, il est hors de question que je reparte."

La procédure peut durer jusqu'à 18 mois

Certains anciens employés estiment enfin qu'ils n'entraient pas dans les critères de licenciement retenus par le sous-traitant aéronautique et n'auraient, de fait, pas dû faire partie du plan social.

Le Conseil des Prud'hommes de Bayonne examinera le dossier à la rentrée. La procédure peut durer jusqu'à 18 mois.