Pays basque : il traverse la France à vélo pour aider les enfants gravement malades

Alexandre Olive alias AlexNewExplorer a déjà réalisé 13 des 24 étapes de son parcours quand il arrive à Biarritz. Cet entrepreneur de 43 ans est parti de Paris le 9 juillet dernier, direction Monaco en longeant la côte, soit 2400 kilomètres à parcourir.

Ce coureur cycliste est en fait chef d'une entreprise d'événementiel à Paris, et accompagne depuis déjà 5 ans l'association "Petits Princes" qui réalise les rêves d'enfants malades hospitalisés. "Comme en ce moment, avec le COVID, le boulot est un peu plus léger, on s'est dit qu'on allait mettre nos compétences au profit de ceux qui en ont besoin", explique Alexandre Olive.

Ce week-end, il était entre le Pays basque et les Landes, après déjà 13 étapes. Son objectif, arriver à Monaco, le 8 août prochain, et avoir récolté pour l'association 5.000 euros. Car sur la route, au travers de ses rencontres, il se fait l'ambassadeur de l'association. "L'idée c'est pas de collecter pour collecter de l'argent, l'important c'est en bonne humeur, rencontrer des gens sur la route, et sans même parfois demander, les gens donnent d'eux mêmes, et c'est ça qui est super appréciable", salut le chef d'entreprise enjoué.

Etape dans les Pyrénées

Ce lundi, direction, les Pyrénées, et il l'avoue, il stresse un petit peu. "Je vous le cache pas, c'est la où j'ai la trouille, jusqu'alors, c'était plat !", sourit Alexandre Olive. Le chef d'entreprise fera ensuite escale à Pau ce lundi, avant de poursuivre sa route le long du littoral cette fois Méditerranéen.

Si vous souhaitez, suivre ses aventures, consultez son site, et si vous souhaitez faire un don, allez sur le site de la cagnotte. Il a déjà récolté plus de 3100 euros.