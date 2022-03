Pays Basque Industries : une nouvelle association pour promouvoir le secteur secondaire

Promouvoir le développement de l'industrie au Pays basque et favoriser les échanges et les synergies entre industriels et avec les élus, tel est l'objectif de la nouvelle association "Pays basque Industries" présentée à Bayonne ce mardi. Lancée au sein de la démarche "Territoires Industries" l'opération est menée un peu partout en France et regroupe déjà une dizaine d'entreprises du Labourd, Basse Navarre et de Soule. Timothée Achéritogaray, le directeur général de Sokoa assure que le nouveau collectif veut être complémetaire avec le travail réalisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne et par la communauté d'agglomération Pays basque.

Pour Michel Etchebest, à la tête d'Artzainak, le groupe d'entreprises aéronautiques qui compte pas moins de 250 salariés, il est primordial de montrer l'importance du secteur industriel. Le souletin déplore le manque d'intérêt de certains élus et regrette que plusieurs entreprises ont fait le choix de finalement s'installer dans le sud des Landes.

Pour Michel Etchebest, l'industrie offre les emplois les mieux formés et le mieux rémunérés et le secteur permet de faire vivre des dizaines d'emplois indirects.