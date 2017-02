Pays-Basque : Jean-Marc Ayrault sur le green !

Le Ministre des Affaires étrangères, et du Tourisme, est à en visite à Biarritz et Bayonne ce vendredi 10 février. Jean-Marc Ayrault a choisi le Pays Basque pour détailler le bilan du tourisme en France en 2016. L'ancien premier Ministre évoquera également le sujet "sécurité et tourisme"

Que Jean-Marc Ayrault ait choisi le Pays Basque pour présenter le bilan 2016 de l'activité touristique en France est à la fois un symbole et un choix de communication orienté. Le tourisme s'y porte très bien. Il a généré 1 milliard d'euros de retombées l'an passé au Pays Basque selon les derniers chiffres du comité départemental du tourisme, dont 160 millions d'euros en pays basque intérieur. Quoi de mieux qu'un territoire dynamique pour y présenter un bilan national sans doute plus contrasté.

Le Ministre des affaires étrangères doit présenter les chiffres du tourisme en France en 2016 lors d'une conférence de presse ce midi au casino Bellevue à Biarritz. Avant cela, il s'est rendu sur le 18 trous du golf de Biarritz Le Phare à quelques centaines de mètres. Petit bol d'air frais, dans la verdure des greens sous le grand soleil qui inonde la côte basque ce vendredi, aux côtés du maire biarrot Michel Veunac et de son homologue de Saint-Jean-de-Luz Peyuco Duhart. La délégation s'est ensuite enfermé dans une salle pour une séance de travail sur le contrat "Biarritz Destination Golf".

Le Golf, pôle d'attractivité touristique dans la région

Ce dispositif signé en 2015 par Laurent Fabius, prédécesseur de Jean-Marc Ayrault aux affaires étrangères et au tourisme, a pour objectif de promouvoir dans le monde 16 parcours du Pays Basque et des Landes, dans un rayon de 100 kilomètres, pour faire de cette activité une valeur forte d’attractivité pour une clientèle internationale. Preuve supplémentaire que tourisme et diplomatie sont souvent très liés, l'Etat a versé 70.000 euros pour développer l'opération de promotion internationale.

Les autorités ambitionnent d'attirer 4.000 golfeurs supplémentaires dans la perspective de la Ryder Cup 2018 (le plus grand évènement golfique au monde), la compétition par équipes qui oppose les meilleurs golfeurs américains au reste du monde, organisée pour la première fois en France. Ce plan doit permettre de générer près de 5 millions d'euros de retombées directes.

Dans l'après-midi, Jean-Marc Ayrault se rendra à Bayonne, dépourvue de golf mais pas d'atouts touristiques, pour aborder notamment le thème aujourd'hui central : "sécurité et tourisme".