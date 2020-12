Pays Basque : Jean-René Etchegaray répond aux commerçant à propos de la CFE

Tous les commerçants n'ont pas rouvert, loin de là. Entre le premier et le second confinement, les restaurants, les cafés et les salles de sports entament un sixième mois de fermeture. Une situation d’autant plus compliquée pour eux qu'il faut s'acquitter en fin d'année de la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Un impôt dont beaucoup se seraient bien passé ! Or le gouvernement avait donné la possibilité aux régions d'un dégrèvement exceptionnel des deux tiers de cette cotisation foncière des entreprises. Une mesure contre laquelle avait voté la communauté d'agglomération pays basque en juillet dernier. Les commerçants de "kasu kasu ostalariak kexu" demandent donc un geste au président de la communauté Jean-René Etchegaray :

Karine Orellana, la porte parole du collectif "kasu kasu ostalariak kexu"

La réponse de Jean-René Etchegaray

Finalement, la communauté d'agglomération Pays basque promet une aide spécifique pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Cela dit, à propos du vote de l'Agglo, le président, Jean-René Etchegaray explique aujourd'hui qu'il ne peut pas revenir en arrière. En revanche, pour lui "la solution n'est pas fiscale mais financière"

La réponse de Jean-René Etchegaray, président de la communauté d'agglomération Pays Basque

"Le deuxième confinement a commencé le 29 octobre. Les cafetiers et restaurateurs, à la différence d'autres commerçants, n'ont pas pu ouvrir et ne pourront vraisemblablement pas ouvrir avant le courant du mois de janvier. C'est cette demande qu'on prend en considération, pour laquelle je cherche des solutions. L'idée est que ce soit une demande qui serait faite auprès de l'administration fiscale pour reporter le recouvrement de cette contribution. Ce qui nous permettra dans l’intervalle de mettre en place un dispositif dont je souhaite qu'il ne puisse profiter qu'à ceux qui ont pu souffrir de ce deuxième confinement car on ne peut pas imaginer que la communauté d’agglomération puisse renoncer à la totalité de cette contribution qui constitue une ressource majeure"

Une enveloppe sera donc débloquée en début d'année prochaine pour les cafetiers et restaurateurs afin de compenser toute ou partie de la CFE dont ils doivent s'acquitter. Jean-René Etchegaray rappelle par ailleurs que l'Agglo a mis en place un fonds de soutien spécifique destiné aux entreprises en difficulté.