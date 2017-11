Pays basque : la Banque alimentaire recherche des bénévoles

La Banque alimentaire de Bayonne et du Pays basque recherche des bénévoles pour sa grande collecte hivernale les 24 et 25 novembre prochains.

La campagne a lieu tous les ans en novembre. Des bénévoles de la Banque alimentaire sont postés devant les entrées des grandes surfaces, proposent aux clients des sacs dans lesquels ils peuvent mettre des denrées alimentaires ou produits d'hygiène achetés dans le magasin, et laissés auprès des bénévoles à la sortie. Ces vendredi 24 et samedi 25 novembre, ils seront ainsi présents devant une quarantaine de grandes surfaces du Pays basque (majoritairement sur la côte).

Il manque encore environ un quart des bénévoles nécessaires à cette collecte

Quelque 400 bénévoles sont indispensables à la bonne marche de ces collectes, or contrairement aux précédentes années, la Banque alimentaire locale n'a pas encore réussi à mobiliser toutes les forces vives. Il manque environ 80 bénévoles. Cette campagne est un "gros enjeu" pour la Banque alimentaire Bayonne-Pays basque puisque sur ces deux jours sont collectés 10% du tonnage annuel récupéré. L'an dernier, une centaine de tonnes de produits avait alors été collectée.

"Il ne faut pas qu'on se rate pour cette opération. Elle représente 10% du tonnage annuel récupéré" - Philippe Bonnenenfant, vice-président de la Banque alimentaire Bayonne Pays basque. Copier

Les vacations pour chaque bénévole sont de 3 heures. Les collectes se déroulent de 8h30 à 20h les 24 et 25 novembre. Si vous êtes intéressé et disponible, vous pouvez contacter Laure ou Yvette au 05.59.55.28.11 les lundi, mardi et jeudi matins.