Pays Basque : où en est le syndicalisme après 5 mois de mobilisation des Gilets Jaunes ?

Comment se portent les syndicats après 5 mois de mouvement des gilets jaunes et après 2 ans de présidence Macron ? Les syndicats, au début, déstabilisés et méfiants, défilent maintenant avec les Gilets Jaunes. Ils élargissent leurs revendications et affirment même regagner des adhérents.

Pays Basque, France

"On a noté qu'on s'implantait de plus en plus notamment su le secteur de Bayonne"- Hervé Larrouquère FO Copier

Ils reviennent vers le syndicalisme

Carl André, secrétaire de l'Union locale CGT de Bayonne, sans pouvoir donner des chiffres, assure que le nombre de cotisations remonte en expliquant qu'"Emmanuel Macron dans ses annonces n'a pas proposé de grandes révolutions et de grands changements fondamentaux et les problèmes à venir restent les mêmes malgré le fait qu'il ait graisser la patte aux gens avec cette prime [la prime exceptionnelle défiscalisée versée sur la bonne volonté des chefs d'entreprises] en début d'année. On a certaines personnes qui ont rendu leur carte mais aujourd'hui, elles s'aperçoivent que sur le fond du problème rien n'est résolu et avec l'essoufflement du mouvement des Gilets jaunes, ils reviennent vers le syndicalisme".

Banderole unitaire pendant le défilé du 1er mai à Bayonne © Radio France - Nathalie Bagdassarian

Ils veulent résister, ils veulent simplement leur dû, pas plus"

Même tendance à Force Ouvrière où son secrétaire départemental, Hervé Larrouquère affirme que les adhésions augmentent depuis l'application des ordonnances de la loi travail dans les entreprises. "On a noté notamment sur le secteur de Bayonne, qu'on s'implantait de plus en plus dans le secteur de la santé, cliniques, maisons de retraite mais aussi dans le domaine de l'action sociale voire dans la métallurgie parce-que les gens sont confrontés à des problèmes tous les jours. Ils en ont assez de ne pas être entendus par les chefs d'entreprise et ils se retournent vers le syndicat. Ils veulent s'organiser, ils veulent résister, ils veulent se battre, ils veulent simplement leur dû pas plus".

On a semé un esprit de révolte -Julien Delion cheminot CGT

Peio Dufau et Julien Delion , cheminots et délégués CGT ont mené l'an dernier avec leurs "camarades" 42 jours de grève contre la réforme de la SNCF. Cette dernière a été votée et promulguée en juin 2018 après 3 mois de grève. "Nous n'avons pas gagné mais notre combat se retrouve aujourd'hui avec les mobilisations unitaires" observe Peio Dufau en ajoutant que "l'amertume ressentie de ne pas avoir été suivi à l'époque alors que les enjeux de la mobilité et du climat faisaient partie de notre bataille" est aujourd'hui en partie effacée par l'élan des manifestations qui reprennent ces thèmes actuellement sans oublier relève Julien Delion "le pic d'adhésions qui s'en est suivi, 150 sur la région Nouvelle Aquitaine".