Pays Basque : les nouveaux locaux de la Banque alimentaire de Bayonne s'achèveront en 2020

La Banque alimentaire de Bayonne et du Pays Basque a aidé plus de 7000 familles différentes l'an dernier

C'est une ossature métallique blanche qui domine sur le site des anciennes fonderies de Mousserolles à Bayonne. Située le long du chemin de fer, d'ici janvier 2020, elle prendra la forme d'un bâtiment de 1330 mètres carrés sur deux étages, qui pourra accueillir les nouveaux locaux de la Banque alimentaire de Bayonne et du Pays Basque. La structure récolte et redistribue près de 1000 tonnes de denrées alimentaires par an à 27 associations du territoire.

© Radio France - Jennifer Biabatantou

Un déménagement bénéfique

Actuellement, elle est installée sur deux sites : salle Saint-Bernard et rue de l'Adour : "ils sont éloignés l'un de l'autre et ça pose des problèmes de logistique, explique Philippe Bonenfant, président de la banque alimentaire de Bayonne et du Pays Basque. En effet, les différentes activités : collecte, tri et stockage de denrées alimentaires, seront regroupées sur un même site; tout comme les 150 bénévoles.

© Radio France - Jennifer Biabatantou

Autres soucis rencontrés par les locaux actuels : "l'extrême vétusté avec les trous dans les murs, la présence de nuisibles" ainsi que le manque de moyen matériel : "on n'a pas de quai de déchargement ni de zone de tri. En été, on se dépêche de mettre les produits réfrigérés dans la chambre froide, détaille le dirigeant de l'association. Mais là, on aura une salle de tri, un chambre froide négative et positive. Sur le plan sécuritaire, c’est mieux. Et les bénévoles pourront "travailler" dans de meilleures conditions".

Le président de la Banque alimentaire de Bayonne et du Pays Basque Philippe Bonenfant (gilet orange), en compagnie de Jean-René Etchegaray, président de l'Agglo Pays Basque (avec le micro) et des élus © Radio France - Jennifer Biabatantou

Un projet porté par la Communauté d'agglomération Pays Basque.

Il aura fallu 12 ans pour que ce projet sorte de terre. "L'ACBA (Agglomération Côte Basque-Adour), qui a précédé la CAPB a pris en compte nos problèmes et cherché des solutions" déclare Philippe Bonenfant. Aujourd'hui l'Agglo Pays Basque a pris le relais et a financé à hauteur de 2 590 000 euros.