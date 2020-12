Pays Basque : les restaurateurs reprochent aux assureurs leur manque de solidarité

"Kasu ostalariak kexu" (restaurateurs en colère), l'association des restaurateurs a barré les vitrines de plusieurs assureurs avec des banderoles ce mardi matin. A Bayonne ou à St Jean de Luz, des bâches de plastique noires affichaient le slogan "nos garanties d'assurance en cendres". Karine Orellana, membre de cette association dénonce que les assureurs sont loin d'avoir été solidaires pendant la crise du Covid-19 : "la quasi totalité d'entre nous n'a pas touché les pertes d’exploitations. On paie pourtant des cotisations assez importantes là-dessus qui prennent en charge les fermetures administratives. Mais nos assureurs jouent sur les mots : "on parle d'épidémie et pas de pandémie", ou bien "la pandémie ne fait pas partie des clauses du contrat", etc..."

Les restaurateurs se sentent abandonnés des assureurs © Radio France -

La restauratrice dénonce aussi que pour l'année 2021 qui arrive, les professionnels reçoivent des avenants de contrats où les clauses attaquables en justice sont retirées. "Si on refuse de signer les avenants, nous sommes résiliés, donc nous ne sommes plus assurés", déplore Karine Orellana qui accuse : "_ils nous ont tous abandonnés, ils nous ont tous lâchés_, et ont peut pas compter sur eux".