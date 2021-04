Pays Basque : malgré la crise, le secteur de l'hôtellerie-restauration recrute

Les secteurs liés à la mer et au littoral recrutent au Pays Basque. Malgré la crise sanitaire et les nouvelles mesures annoncées, l'hôtellerie-restauration anticipe une retour à la normale à partir de mi-mai et cherche déjà des bras.