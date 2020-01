En dix ans, l'Office 64 de l'habitat est passé de 7 000 à plus de 11 000 logements sociaux dont 60% au Pays Basque mais n'a pu répondre qu'à une demande sur dix.

Pays Basque : plus de logements sociaux construits mais ce n'est toujours pas suffisant

Pays Basque, France

Comme le veut la tradition, l'Office 64 de l'habitat s'est plié à l'exercice des vœux ce lundi à Anglet. L'occasion de faire le point sur la situation du logement social dans le département et en particulier au Pays Basque où le besoin est plus important.

Plus de logements...

En dix ans, l'Office 64 de l'habitat a construit 4 000 habitations, soit une augmentation de son parc de plus de 150% pour atteindre 11 000 logements sociaux, dont les deux tiers au Pays basque. Le bailleur social va garder le cap cette année avec la livraison de 500 nouveaux appartements.

...mais plus de demandes aussi

Malgré tout, on est bien loin de répondre à tous les besoins des habitants en matière de logements sociaux. En décembre 2018, 15 000 demandes étaient en attente pour 1 000 logements attribués. Plus de neuf demandes sur dix sont donc restées sans réponses. Les types de logements demandés sont surtout des petits appartements (plus de 53% pour des T2).

Rapprochement

Le président de l'Office 64 de l'habitat, Claude Olive, a aussi annoncé lors des vœux un rapprochement avec un autre organisme social : Habitat Sud Atlantic. En effet, la loi impose aux bailleurs de gérer au moins 12 000 logements d'ici le 31 décembre 2020. Pour atteindre ce chiffre, les deux structures vont donc se rapprocher. Le mode de gouvernance doit encore être déterminé

Enfin, c'est avec un petit pincement au cœur que le directeur de l'Office 64 de l'habitat a annoncé son départ à la retraite après 40 ans de bons et loyaux services dont 23 ans passés à la direction.