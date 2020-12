Pays Basque : pour Noël, les livres rencontrent un franc succès

"Il se passe quelque chose autour du livre en ce moment" assure Vincent Ahetz-Etcheber, fondateur de la maison d'édition locale Kilika, installée à Saint-Pée-sur-Nivelle. En contact avec de nombreux librairies du Pays Basque, l'éditeur constate une belle dynamique de reprise, après la fermeture due au confinement. "Tous me disent qu'en cette période, autour de Noël, les gens viennent nombreux acheter des livres (...) à la maison de la presse de [Mauléon-Licharre], la libraire installée depuis quinze ans m'a dit qu'elle n'avait jamais vendu autant de livres pendant la période de Noël !" Un peu de baume au cœur pour les libraires, après une année difficile.

J'espère que ce ne sera pas un feu de paille !

Les livres se sont évidemment retrouvés bien emballés au pied du sapin, mais pas seulement. "Les gens sont peut-être plus enfermés, ils ont besoin de voyager et le livre le permet (...) Certains, qui ne venaient pas avant, viennent en librairie. Et certains disent clairement qu'ils viennent pour soutenir les librairies et pour soutenir l'édition" se réjouit Vincent Ahetz-Etcheber, qui espère que cette dynamique va durer et "ne sera pas un feu de paille." Avec l'annulation des salons du livre, des dédicaces avec les auteurs et les périodes de fermeture des librairies, le monde de l'édition, surtout l'édition locale, a souffert de l'année 2020.