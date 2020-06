Réouverture des bars et restaurants au Pays basque : "il était grand temps "

Les bars et restaurants peuvent rouvrir ce mardi alors qu'il avaient dû fermer en urgence le 14 mars à minuit en raison de l'épidémie de Covid 19. Mais ils doivent impérativement respecter des "règles d'hygiène" et de "distanciation sociale" très strictes.

C'est véritablement une deuxième réouverture pour beaucoup qui avaient déjà commencé la saison en mars jusqu'au coup d’arrêt le soir du 14 mars. C'était la veille du premier tour des élections municipales et 48 h avant l'annonce du confinement. Deux mois et demi se sont écoulés, les bars et restaurants ont donc l'autorisation de rouvrir ce mardi au Pays Basque puisque nous sommes en zone verte. La saison redémarre mais tout a changé. Il faut faire avec une trésorerie à plat et des contraintes sanitaires.

Un mètre entre chaque table

Beñat Pennetier au restaurant "l’Amiral" à Biarritz a tout réorganisé dans ses salles. Il a opté pour la méthode de "l'escargot". Un plan en spirale : "il faut tourner avec une entrée à droite, une sortie à gauche pour ne pas que les clients se croisent, en mettant des tables espacées d'un mètre chacune. Je perds pratiquement 50% des mes tables !" se désole-t-il.

Le port du masque obligatoire

En entrant, les clients devront avoir un masque, dès qu'ils se lèvent également pour, par exemple, aller au toilettes. "Ce sera très compliqué, on doit avoir des masques en vente pour ceux qui n'en ont pas, et les serveurs auront des tables attitrées et ne pourront pas en changer. Nous on est trois en salle, ça va être très compliqué" reconnaît Ulçay Ozdemir, le patron du bar , "Le Petit Coin" à Biarritz.

Gel hydroalcoolique et sens de circulation

Au restaurant Bergara à Souraïde, le gel hydroalcoolique est installé à l'entrée, et des flèches ont été collés sur le sol. "On a mis en place une "marche en avant", détaille Mirentxu Massonde. "Pour faire en sorte que les clients ne se croisent pas. La salle est assez grande, il y a plusieurs portes, donc il faudra entrer par une porte et sortir par l'autre." Pour Mirentxu ces règles sont nécessaires pour rassurer la clientèle, même si elle redoute un peu la lourdeur du protocole : "Ce qui sera le plus difficile, c'est de porter le masque toute la journée."

C'est important dans notre métier d'afficher un sourire, et là, nos clients ne le verront pas.

"Il était temps !"

Mais pour beaucoup de restaurateurs, cette réouverture est aussi et surtout une heureuse nouvelle. "Enfin !" s'exclame Adélaïde Daraspe, patronne du salon de thé et restaurant Martxuka, à Saint-Jean-de-Luz. En plein préparatif et nettoyage ce lundi après-midi, elle se dit très heureuse de retrouver les clients, les commerçants voisins, et toute son équipe.

"J'ai passé les deux derniers mois seule à gérer le drive. Cela fait du bien de retrouver tout le monde". Gel hydroalcoolique, distance entre les tables ... ici aussi le protocole sanitaire est au quasiment au point. "On a rajouté également une vitrine pour y mettre des plats à emporter, car certaines personnes ne vont pas peut-être pas oser revenir s'asseoir de suite."

